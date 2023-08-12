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روسيا تُسقط 20 طائرة مسيّرة أوكرانية قرب شبه جزيرة القرم

أخبار دولية
2023-08-12 | 01:36
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روسيا تُسقط 20 طائرة مسيّرة أوكرانية قرب شبه جزيرة القرم
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روسيا تُسقط 20 طائرة مسيّرة أوكرانية قرب شبه جزيرة القرم

أعلنت روسيا السبت أنها أسقطت 20 طائرة مسيّرة أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم.
     
وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 14 طائرة مسيّرة بينما تم إخضاع ست طائرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية. وأضافت أنه لم تقع إصابات أو أضرار.
     
وفي موسكو، قال مسؤولون الجمعة إنهم دمروا طائرة مسيّرة كانت تستهدف العاصمة، في أحدث هجوم على المدينة خلال الأيام الأخيرة.
     
وقالت وزارة الدفاع إن طائرة مسيّرة أوكرانية دُمرت فوق المناطق الغربية لموسكو، مضيفة أنه لم تقع إصابات أو أضرار.
     

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