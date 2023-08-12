العثور على أربعة سياح فرنسيين فقدوا قبل يومين في غابة شمال غواتيمالا

أعلنت غواتيمالا العثور على أربعة سياح فرنسيين الجمعة بعد أن فقدوا لمدة يومين في غابة شمال البلاد، بالقرب من الحدود مع المكسيك وبليز.



وقال غوستافو آرا المدير الإقليمي لجهاز الإطفاء إن العائلة كانت "تعاني من الجفاف قليلا وقد استقرت حالتها".



وكان المعهد الغواتيمالي للسياحة قد قال في بيان على منصات التواصل الاجتماعي إن السياح، وجميعهم من أسرة واحدة، "شوهدوا للمرة الأخيرة" الأربعاء في حديقة تيكال الوطنية في منطقة بيتن.