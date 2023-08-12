غوتيريش: بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديموقراطية تدخل "مرحلتها الأخيرة"

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن بعثة المنظمة الأممية في جمهورية الكونغو الديموقراطية تدخل "مرحلتها الأخيرة"، محذرا أن الوضع في هذه الدولة "يتدهور بشكل حاد".



في تقرير موجه إلى مجلس الأمن، قدم غوتيريش تقييما صريحا للوضع في الكونغو الديموقراطية ووضع خطة ل"انسحاب سريع ومسؤول" لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديموقراطية "مونوسكو" من البلاد بعد مهمة استمرت قرابة 25 عاما.



وأشار التقرير المؤلف من 15 صفحة والذي نُشر الخميس إلى تصاعد التوترات الإقليمية وتدهور الوضع الإنساني خلال العام الماضي مع "نزوح مئات الآلاف من المدنيين قسرا".



وأضاف أن "العنف الجنسي ضد الأطفال تضاعف من عام 2021 إلى 2022".

