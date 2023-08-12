67 قتيلا على الأقل ضحايا اسوأ حريق غابات يضرب هاواي

بلغت حصيلة ضحايا حريق الغابات المروع الذي دمر بلدة تاريخية سياحية في هاواي 67 قتيلا على الاقل، ما يجعل الكارثة التي تضرب الجزر الأكثر فتكا منذ أن أصبحت ولاية أميركية.



وأعلنت مقاطعة ماوي في بيان "مع استمرار جهود رجال الاطفاء لمكافحة الحرائق، تم تأكيد 12 وفاة إضافية حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم، وسط الحريق النشط في لاهاينا"، مضيفة "هذا يرفع حصيلة القتلى الى 67".



كانت لاهاينا البالغ عدد سكانها حوالى 12 ألف نسمة، وجهة سياحية مفضلة لملايين الأشخاص الذين يزورون جزيرة ماوي كل عام.



وتم نشر الحرس الوطني. وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن هاواي منطقة كارثة طبيعية، مفرجاً عن مساعدات فدرالية لجزيرة ماوي بهدف تمويل أعمال الإغاثة والإيواء الفوري وجهود إعادة الإعمار.