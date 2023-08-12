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ارتفاع حصيلة هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية على حافلة عسكرية في شرق سوريا إلى 33 قتيلاً

أخبار دولية
2023-08-12 | 04:06
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ارتفاع حصيلة هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية على حافلة عسكرية في شرق سوريا إلى 33 قتيلاً
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ارتفاع حصيلة هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية على حافلة عسكرية في شرق سوريا إلى 33 قتيلاً

ارتفعت حصيلة هجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية على حافلة للجيش السوري في شرق سوريا مساء الخميس إلى 33 قتيلاً وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.
     
وشن التنظيم ليل الخميس هجوماً هو الأعنف منذ مطلع العام الجاري بحسب المرصد، على حافلة عسكرية، في بادية الميادين في ريف دير الزور الشرقي، حيث "نصبوا كميناً للحافلة واستهدفوها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة".
     
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمة لوكالة فرانس برس إن "حصيلة قتلى الهجوم على حافلة الجيش ارتفعت إلى 33 جندياً".

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