عملية إنقاذ في المانش بعد انقلاب زورق مهاجرين

تجري صباح السبت عملية إنقاذ تشارك فيها سفن فرنسية وبريطانية بعد انقلاب مركب يقل مهاجرين في بحر المانش، وفق ما أفاد مركز الشرطة البحرية.



وقالت متحدثة باسم مركز الشرطة البحرية للمانش وبحر الشمال إن "مركبا انقلب وتجري عمليات بحث".



واشار المصدر الى إنقاذ عشرات ممن كانوا يستقلون المركب من دون أن يشير حتى الآن الى مصرع أشخاص.

