مقتل مهاجرَين تونسيَين وفقدان خمسة آخرين في غرق مركب في جنوب شرق البلاد

قضى مهاجران تونسيّان وفقد خمسة آخرون بعد غرق مركب ليل الجمعة السبت قبالة سواحل قابس جنوب شرق تونس، وفق ما أعلن الحرس الوطني.



وقال الحرس الوطني في بيان "الساعة الثانية صباحا من يوم 12 آب 2023 على مستوى شواطئ قابس غرق مركب يبعد عن اليابسة تقريبا 120 مترا، يقل 20 مجتازا تونسيا، تم انقاذ 13 شخصا وانتشال جثتين، رضيع وشاب عمره 20 سنة، فيما جاري البحث عن بقية المفقودين بالتنسيق مع الحماية المدنية".