ارمينيا تدعو مجلس الأمن للتدخل من أجل فك الحصار عن ناغورني قره باغ

دعت أرمينيا السبت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي جراء "تدهور الوضع الإنساني" في ناغورني قره باغ، الجيب الذي تفرض عليه أذربيجان حصاراً منذ شهور.



تتهم يريفان منذ أشهر باكو بتعطيل حركة المرور عبر ممر لاتشين، وهو طريق جبلي قصير يربط أرمينيا بالمناطق المأهولة بالأرمن في جيب ناغورني قره باغ الانفصالي.



وقال السفير الأرميني لدى الأمم المتحدة مير مارغريان في رسالة إلى مجلس الأمن إن هناك "نقصاً خطيراً" في الغذاء والدواء والوقود في المنطقة التي تقطنها أغلبية أرمينية.