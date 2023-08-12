مقتل ستة مهاجرين في غرق زورقهم في المانش

قضى ستة مهاجرين إثر غرق زورقهم ليل الجمعة السبت في المانش قبالة سانغات (با دو كاليه)، وفق حصيلة جديدة أدلت بها متحدثة باسم مركز الشرطة البحرية.



وكان المصدر نفسه أشار في حصيلة سابقة الى مصرع مهاجر فيما اعتبر خمسة آخرون في حالة خطيرة.



وقالت نيابة بولوني إن عمليات البحث تتواصل في محاولة للعثور على ما بين خمسة وعشرة مهاجرين لا يزالون مفقودين، فيما تمكنت فرق الإسعاف من إنقاذ 55 آخرين.



وكان زورق دورية فرنسي قد رصد المركب المنكوب أثناء غرقه صباحا وسارع الى طلب المساعدة.



وتشارك في العملية أربع سفن فرنسية ومروحية إضافة الى سفينتين بريطانيتين.