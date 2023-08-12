إسقاط صاروخين أوكرانيين فوق جسر القرم من دون تسجيل أضرار

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية السبت صاروخين أوكرانيين فوق جسر القرم الذي يشكل بنية تحتية مهمة مدنيا وعسكريا تربط روسيا بشبه الجزيرة التي ضمتها، وفق ما أفادت السلطات الموالية لموسكو.



وقال حاكم القرم سيرغي أكسيونوف عبر تلغرام: "تم إسقاط صاروخين للعدو من جانب قوات الدفاع الجوي قرب مضيق كيرتش. لم يصب جسر القرم بأضرار".