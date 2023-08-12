عضو مجلس الشيوخ أنور الحق كاكار سيكون رئيس الحكومة المقبل في باكستان

أعلن زعيم المعارضة في باكستان السبت أن أنور الحق كاكار، عضو مجلس الشيوخ عن الولاية الأقل كثافة سكانية، سيكون رئيس الوزراء المقبل وسيقود البلاد في الانتخابات المقبلة.



وقال رجا رياض أحمد عقب اجتماع مع رئيس الحكومة المنتهية ولايته شهباز شريف: "اتفقنا أولا على أن أيا كان رئيس الوزراء، يجب أن يكون من ولاية أصغر حجما، للتمكن من معالجة مظالم الولايات الأصغر حجما".