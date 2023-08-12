إخلاء برج إيفل في وسط باريس إثر إنذار أمني

أدى إنذار أمني اليوم، إلى إخلاء ثلاثة طوابق من برج إيفل في وسط باريس، وهو أبرز معالم فرنسا السياحية وجذب 6,2 ملايين زائر العام الماضي.



وقالت الهيئة التي تدير البرج إن خبراء إبطال القنابل والشرطة يتفقدون المكان بما في ذلك مطعم يقع في أحد الطوابق.



وقالت متحدثة: "هذا إجراء معتاد في مثل هذا النوع من المواقف لكنه نادر الحدوث".



وتم إجلاء الزوار من ثلاثة طوابق ومن الساحة الواقعة أسفل البرج حوالى الساعة 13,30 (11,30 ت غ).