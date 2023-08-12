السعودية تعين سفيرا فوق العادة وغير مقيم لدى فلسطين

أعلنت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري، سلم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة وغير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي في مقر السفارة الفلسطينية بالعاصمة الأردنية عمّان.