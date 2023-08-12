السعودية تعين سفيرا فوق العادة وغير مقيم لدى فلسطين

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري، يسلم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة وغير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس إلى معالي مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي في مقر السفارة الفلسطينية بالعاصمة الأردنية عمّان. pic.twitter.com/7pbNllfQsg
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 12, 2023
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري، يسلم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة وغير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس إلى معالي مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي في مقر السفارة الفلسطينية بالعاصمة الأردنية عمّان. pic.twitter.com/7pbNllfQsg