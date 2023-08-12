رئيس النيجر المحتجز "تلقى زيارة من طبيبه"

أفاد احد المقربين من رئيس النيجر المحتجز في مقره في نيامي منذ انقلاب أطاحه في 26 تموز، وكالة فرانس برس بأن محمد بازوم تلقى السبت "زيارة من طبيبه"، مع تنامي القلق على مصيره.



وقال المصدر إن "رئيس الجمهورية تلقى زيارة من طبيبه اليوم"، وقد "جلب الطعام له" وكذلك لنجله وزوجته المحتجزين معه.



وبعد أكثر من أسبوعين على الانقلاب الذي أطاحه، تتزايد المخاوف بشأن ظروف اعتقال بازوم.



وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في وقت سابق إنّ المعاملة التي يلقاها بازوم وأسرته "غير إنسانية وقاسية"، مشيرة إلى أنّه محروم من الكهرباء منذ 2 آب وليس هناك أيّ تواصل معه منذ أسبوع.