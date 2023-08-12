أربع هزات أرضية تضرب ولاية ملاطية في جنوب شرق تركيا في ثلاثة أيام

ضربت أربع هزات أرضية خلال ثلاثة أيام ولاية ملاطية في جنوب شرق تركيا، بدون أن تتسبّب بوقوع ضحايا أو إصابات.



وتعرضت ملاطية السبت لثلاث هزات أرضية بلغت قوتها 4,8 و4,5 و4,2 درجات.



وكانت ضربت المنطقة هزة أرضية الخميس بلغت قوتها 5,3 درجات.



وأوضح والي ملاطية خلوصي شاهين لوكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية أن السلطات لم تتلق على الفور أي بلاغات عن وقوع أضرار.



واشار إلى أنه "باستثناء بعض حالات الإعياء جراء الهلع من الزلزال لم تسجل الولاية أي حالات سلبية، مع مواصلة المسح للبحث عن حوادث محتملة".



ويقع مركز الزلازل في يسليورت على بعد 14 كلم جنوب عاصمة الولاية.



وطمأن رئيس بلدية يسليورت محمد سينار أن "نصف السكان كانوا قد غادروا المنطقة، ومعظم المباني متضررة. ومن بقي منهم يقطن في حاويات، هذا حظنا".



وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ سكاناً فضلوا البقاء في الحدائق، في الخارج خوفا من الهزات الأرضية المتتالية.



وكانت ولاية ملاطية تضررت من الزلزال المدمر الذي وقع في 6 شباط وأودى بحياة ما لا يقل عن 50 ألف شخص في جنوب وجنوب شرق البلاد.