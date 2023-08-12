الشرطة الفرنسية تسمح للزوار بالعودة إلى برج إيفل بعد ساعتين من إخلائه

سمحت الشرطة الفرنسية للزائرين بالعودة إلى برج إيفل، اليوم السبت، بعد نحو ساعتين من إخلائه بسبب تهديد بوجود قنبلة.

وقال المصدر: "لقد كان بلاغا كاذبا"، مؤكدا أنه يمكن للزوار العودة إلى الداخل.



وفي وقت سابق، تم إغلاق برج إيفل في باريس أمام الجمهور بعد إخلائه في إطار إجراءات احترازية بعد تهديد بوجود قنبلة، ما أدى الإنذار الأمني إلى إخلاء ثلاثة طوابق من البرج.