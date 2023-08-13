الصين تتوعد بـ"إجراءات حازمة وقوية" ردًا على زيارة نائب رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة

الصين تتوعد بـ"إجراءات حازمة وقوية" ردًا على زيارة نائب رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة

أعلنت الصين الأحد أنها "تراقب عن كثب" زيارة وليام لاي نائب رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع، وتوعدت باتخاذ "إجراءات حازمة وقوية" ردًا على الزيارة.



وقال متحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية في بيان إن "الصين تتابع عن كثب تطورات الوضع، وستتخذ إجراءات حازمة وقوية لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها".