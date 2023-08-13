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إرتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات في هاواي إلى 89

أخبار دولية
2023-08-13 | 00:01
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إرتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات في هاواي إلى 89
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إرتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات في هاواي إلى 89

إرتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات في هاواي إلى 89

أفاد حاكم ولاية هاواي بأن حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي دمرت بلدة سياحية تاريخية في هاواي بلغت 89 قتيلًا السبت. 
     
وقال جوش غرين للصحافيين إن "هناك 89 وفاة جرى إحصاؤها"، مرجحًا أن "الحصيلة ستستمر في الإرتفاع."

وأشار إلى أننا "نريد أن يكون الناس على إستعداد لهذا."

أخبار دولية

قتلى

حرائق الغابات

هاواي

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