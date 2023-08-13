الإكوادور تنقل زعيم عصابة هدد مرشحًا رئاسيًا تعرض للإغتيال إلى سجن شديد الحراسة

الإكوادور تنقل زعيم عصابة هدد مرشحًا رئاسيًا تعرض للإغتيال إلى سجن شديد الحراسة



أفاد مسؤولون إكوادوريون السبت بأن زعيم إحدى أقوى العصابات الإجرامية في البلاد والمتهم بتهديد مرشح رئاسي إغتيل لاحقًا جرى نقله إلى سجن يخضع لحراسة أمنية قصوى.



ودخل نحو أربعة آلاف رجل أمن فجرًا السجن رقم 8 في غواياكيل (جنوب غرب) حيث يحتجز منذ العام 2011 خوسيه أدولفو ماسياس زعيم عصابة "لوس تشونيروس" الملقب بـ"فيتو" من أجل تأمين عملية نقله.



ونشرت السلطات لاحقًا صورة لـ"فيتو" ظهر فيها بملابسه الداخلية واضعًا يديه على رأسه، وأخرى ممددًا على الأرض مع عشرات السجناء الآخرين.



وأعلن الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو على موقع "إكس" (تويتر سابقا) أنه جرى نقل "فيتو" إلى سجن لاروكا الشديد الحراسة الذي يعد جزءًا من مجمع السجون الذي كان فيه.



وتصدر إسم "فيتو" عناوين الصحف في الإكوادور منذ أن اغتيل الأربعاء المرشح الوسطي للرئاسة فرناندو فيافيسينسيو (59 عامًا).