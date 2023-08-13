روسيا تجلي ألفي شخص جراء فيضانات في مناطق شرقية

روسيا تجلي ألفي شخص جراء فيضانات في مناطق شرقية

أجلت روسيا أكثر من ألفي شخص من مناطق تشهد فيضانات في أقصى شرق البلاد، وفق ما أعلن مسؤولون في جهاز الطوارىء الأحد، بعدما أدى الإعصار المداري "خانون" إلى تساقط غزير للأمطار.



وأفادت وزارة حالات الطوارىء على تلغرام بأن "أكثر من ألفي شخص، بينهم 405 أطفال، تم إجلاؤهم في بريموريه".



وذكرت الوزارة بأن المياه غمرت نحو 5000 مبنى في منطقة بريموريه المحاذية للصين وكوريا الشمالية.



وأقام عناصر الإنقاذ 13 مركز إيواء موقت في المنطقة، بحسب الوزارة.



وأوضحت وكالة "تاس" الروسية الرسمية أن الفيضانات التي شهدتها مدينة أوسورييسك كانت الأسوأ منذ عقد.



وضرب الإعصار "خانون" اليابان في وقت سابق هذا الأسبوع قبل أن يتجه إلى شبه الجزيرة الكورية.