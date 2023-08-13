إنفجارات في مستودعات صواريخ لمجموعات موالية لإيران قرب دمشق

إنفجارات في مستودعات صواريخ لمجموعات موالية لإيران قرب دمشق

سمع دوي إنفجارات عنيفة في مستودعات صواريخ تابعة لمجموعات موالية لإيران غرب العاصمة دمشق فجر الأحد، ما أسفر عن أضرار مادية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأكد المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا وله شبكة مصادر في كل أنحاء سوريا أن دوي إنفجارات عنيفة سمع فجر الأحد في العاصمة دمشق ومحيطها، تبين أنها ناجمة عن إنفجار في مستودعات صواريخ تعود للمليشيات التابعة لإيران ضمن منطقة جبلية واقعة غرب العاصمة دمشق.



وأورد أن الإنفجارات تسببت بخسائر مادية، بينما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.



وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: "لا يوجد معلومات حتى الآن حول طبيعة الحادثة، سواء كان السبب قصف من الجو أو عملية من الأرض".



من جهتها، أشارت وكالة "سانا" الرسمية خلال الليل إلى سماع "أصوات إنفجارات" في "محيط دمشق"، بدون تحديد السبب.