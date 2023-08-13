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العراق يرفع الحجب عن تطبيق "تلغرام"
أخبار دولية
2023-08-13 | 04:39
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العراق يرفع الحجب عن تطبيق "تلغرام"
العراق يرفع الحجب عن تطبيق "تلغرام"
عاد تطبيق "تلغرام" للعمل الأحد في العراق، بعد أسبوع من إعلان السلطات عن حجبه لأسباب متعلقة بـ"الأمن القومي"، في قرار أثار جدلًا واسعًا.
وأعلنت وزارة الإتصالات العراقية في بيان ليل السبت أنها "سترفع الحجب عن تطبيق تلغرام في العراق إعتبارًا من يوم غد الأحد".
وقالت الوزارة إن "قرارها يعود لإستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين وإبداء إستعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق".
وشددت الوزارة على أنها "لا تقف ضد حريات التعبير عن الرأي وإنما تشدد على أهمية إلتزام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الإجتماعي بإحترام قوانين البلد وأمنه وبيانات المستخدمين فيه".
وخلال الأسبوع الماضي، لم يكن من الممكن الدخول إلى تطبيق "تلغرام" إلا عبر الإتصال بشبكة خاصة إفتراضية أو "في بي إن".
أخبار دولية
العراق
تلغرام
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