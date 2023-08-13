هجوم على قافلة مهندسين صينيين قرب ميناء كوادر الباكستاني

هجوم على قافلة مهندسين صينيين قرب ميناء كوادر الباكستاني

أعلنت مجموعة "جيش تحرير بلوشستان" الأحد أنها شنت هجومًا على قافلة تنقل مهندسين صينيين إلى ميناء كوادر الممول من بكين في جنوب غرب باكستان.



وأفادت المجموعة الإنفصالية في بيان بأن "كتيبة مجيد التابعة لجيش تحرير بلوشستان إستهدفت قافلة مهندسين صينيين في كوادر. وما زال الهجوم جاريًا".



وأكدت مصادر أمنية وقوع هجوم ضد قافلة تقل مهندسين صينيين، لكن من دون صدور أي تأكيد رسمي فوري.