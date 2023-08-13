مقتل ستة أشخاص بينهم رضيع في قصف روسي على جنوب أوكرانيا

مقتل ستة أشخاص بينهم رضيع في قصف روسي على جنوب أوكرانيا

قتل ستة أشخاص بينهم رضيع في قصف روسي الأحد إستهدف منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن مسؤولون.



وقال وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو عبر تلغرام إن "روسيا قتلت ستة أشخاص في منطقة خيرسون".



وأوضح أن رضيعًا في يومه الـ23 قتل إلى جانب ثلاثة بالغين في قرية شيروكا بالكا. كما قتل شخصان في قرية ستانيسلاف.