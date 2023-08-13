تركيا تعلن نجاح إختبار صاروخ أبحاث فضائي

تركيا تعلن نجاح إختبار صاروخ أبحاث فضائي

أعلنت مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية نجاح إختبار صاروخ أبحاث فضائي طورته شركة روكيتسان التركية بخبرات محلية ووطنية.



وقالت المؤسسة إن الإختبار أجري في ولاية قرقلار إيلي أقصى شمال غربي البلاد، مشيرة إلى أن الصاروخ تم تطويره باستخدام تقنيات هندسية متقدمة ضمن جهود تركيا للوصول إلى الفضاء.