روسيا تعلن عن طلقات تحذيرية باتّجاه سفينة شحن متوجهة إلى ميناء إزمايل الأوكراني

أطلقت سفينة حربية روسية طلقات تحذيرية باتّجاه سفينة شحن كانت متوجهة إلى ميناء إزمايل الأوكراني، بحسب موسكو.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية بأن سفينة "فاسيلي بيكوف" رصدت سفينة شحن ترفع علم بالاو لدى إبحارها "باتّجاه ميناء إزمايل الأوكراني".



كما ذكرت بأن قبطان سفينة الشحن "سوكرو أوكان" لم يستجب للأوامر بالتوقف "لتفتيشها من أجل التأكد من عدم نقلها بضائع محظورة".



وأضافت: "لإجبار السفينة على التوقف، أطلقت السفينة الحربية الروسية طلقات تحذيرية من أسلحة آلية صغيرة".



وأوضح البيان أن مروحية تقل عسكريين روس سارعت بعد ذلك لتفتيش السفينة.



وبعد استكمال عملية التفتيش، سُمح لـ"سوكرو أوكان" بمواصلة رحلتها.