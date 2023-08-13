55 قتيلًا جراء الفيضانات في بنغلادش في آب

55 قتيلًا جراء الفيضانات في بنغلادش في آب

قتل 55 شخصًا على الأقل جراء أمطار غزيرة وإنزلاقات للتربة تضرب مناطق في بنغلادش منذ أسبوعين طالت آثارها أكثر من مليون شخص، وفق ما أفاد مسؤولون الأحد.



وتسببت الفيضانات والإنزلاقات الأرضية إعتبارًا من الأول من آب بمقتل 21 شخصًا في كوكس بازار، و19 شخصًا في شيتاغونغ، و10 أشخاص في بانداربان وخمسة في رانغاماتي، وفق ما أعلن مسؤولون محليون في هذه المناطق الأربع الأكثر تضررًا.