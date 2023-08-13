ارتفاع حصيلة ضحايا انزلاق التربة في الصين

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء انزلاق للتربة نجم عن تساقط أمطار غزيرة في شمال الصين إلى 21 قتيلا على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات الأحد، بينما يتواصل البحث عن عدد من المفقودين.



وأدت فيضانات في جبال قرية ويجيبينغ، جنوب شيآن، إلى انزلاق للتربة الجمعة.



وأكد مكتب إدارة الكوارث في شيآن الأحد "العثور على 21 قتيلا حتى الآن، بينما لا يزال ستة في عداد المفقودين".