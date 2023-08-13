العثور على ألفي عبوة ناسفة في حرم مدرسة في كمبوديا

عُثر في مدرسة بشمال شرق كمبوديا على أكثر من ألفي عبوة ناسفة تعود الى حقبة الحرب الاهلية في هذا البلد بجنوب شرق آسيا، وفق ما اعلنت السلطات.



ولا تزال كمبوديا إحدى الدول التي تضم أكبر عدد من الألغام في العالم بعد ثلاثين عاما من الحرب الاهلية والقصف الاميركي الكثيف والإبادة التي ارتكبها نظام الخمير الحمر في سبعينات القرن الفائت.



وخلال ثلاثة أيام، عثر خبراء على أكثر من الفي عبوة ناسفة، بينها اكثر من الف قنبلة يدوية "ام 79"، في حرم مدرسة في مقاطعة كراتي. واوضح المدير العام لمركز العمل ضد الألغام في كمبوديا هينغ راتانا أن المدرسة ارادت توسيع حديقة وباشرت تمهيد أرض لهذا الغرض حين بدأ العثور على العبوات.



واغلقت المدرسة موقتا وتتواصل عمليات البحث الأحد.



وكان الموقع قاعدة عسكرية واورد راتانا أنه يمكن العثور فيه على ذخائر أخرى. وأبدى المسؤول ارتياحه لرصد وجود القنابل، معتبرا أن طلاب المدرسة "محظوظون لأن هذه العبوات تنفجر بسهولة إذا اصطدم بها أحد".



وقتل نحو عشرين الف كمبودي بانفجار الغام أرضية واصيب نحو 45 الفا آخرين، بحسب تقرير لمنظمة غير حكومية يعود الى العام 2019.



وتريد السلطات الكمبودية إزالة كل الالغام البرية التي دفنت في أراضيها بحلول العام 2025.



