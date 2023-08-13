القنصلية السعودية بدأت نشاطها في مدينة مشهد

أعلن رئيس مكتب ممثلية وزارة الخارجية الايرانية في محافظة خراسان رضوي شمال شرق ايران عن بدء نشاط القنصلية السعودية في مدينة مشهد، كل يوم ما عدا الخميس والجمعة.



اشارة الى ان القنصلية السعودية بدأت نشاطها في فندق في مدينة مشهد مؤقتًا، الى حين تجهيز مبناها.