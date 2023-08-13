وفد الوساطة الديني النيجيري يؤكد انفتاح الانقلابيين في النيجر على الحوار

وفد الوساطة الديني النيجيري يؤكد انفتاح الانقلابيين في النيجر على الحوار



أعلن وفد الوساطة المكوّن من رجال دين نيجيريين الأحد، في اليوم التالي من زيارته إلى نيامي، أنّ النظام العسكري الحاكم في النيجر منذ الانقلاب العسكري أبلغه باستعداده لحلّ الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية.



وقال الشيخ بالا لاو في بيان إنّ قائد الانقلابيين الجنرال عبد الرحمن تياني أبلغه "أنّ بابه مفتوح للبحث في مسار الدبلوماسية والسلام من أجل حلّ" الأزمة. ويقوم الوفد الديني بهذه الوساطة بموافقة رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولّى حالياً الرئاسة الدورية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس).



