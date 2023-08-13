الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الإمارات تنفي إرسال أسلحة لأيّ من طرفَي النزاع في السودان

أخبار دولية
2023-08-13 | 16:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الإمارات تنفي إرسال أسلحة لأيّ من طرفَي النزاع في السودان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الإمارات تنفي إرسال أسلحة لأيّ من طرفَي النزاع في السودان

الإمارات تنفي إرسال أسلحة لأيّ من طرفَي النزاع في السودان

نفت أبوظبي "بشكل قاطع وحاسم" ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية لجهة إرسال الإمارات أسلحة لأحد طرفَي النزاع في السودان ضمن شحنة مساعدات، مشدّدة على "عدم انحيازها" في هذه الحرب لأيّ طرف وسعيها لإنهائها.
     
ومنذ 15 نيسان، يشهد السودان نزاعًا مسلّحًا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي".
     
وأكّدت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية الإماراتية عفراء محش الهاملي "رفض دولة الإمارات بشكل قاطع وحاسم الادّعاءات حول قيامها بتزويد أطراف الصراع في السودان الشقيق بالأسلحة والذخيرة".
     
وشدّدت العاملي في بيان نشرته وزارة الخارجية على "عدم انحياز دولة الإمارات إلى أيّ طرف في النزاع الحالي في السودان، وأنّ الدولة تسعى إلى إنهاء الصراع، وتدعو إلى احترام سيادة السودان الشقيق".
     
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية نقلت الخميس عن مسؤولين أوغنديين قولهم إنّهم عثروا في الثاني من حزيران/يونيو على أسلحة في طائرة شحن كان يُفترض أن تنقل مساعدات إنسانية من الإمارات إلى اللاجئين السودانيين في تشاد.
     
وجاء في المقال "بدلاً من المواد الغذائية والإمدادات الطبية المذكورة في بيان الطائرة، قال مسؤولون أوغنديون إنهم عثروا على عشرات الصناديق البلاستيكية الخضراء في مخزن شحن الطائرة، مليئة بالذخيرة والبنادق الهجومية والأسلحة الصغيرة الأخرى". 
     
وأكّد المسؤولون الأوغنديون، بحسب الصحيفة الأميركية، أنّه "سُمح للطائرة الإماراتية بمواصلة رحلتها إلى مطار أم جرس الدولي بشرق تشاد"، مشيرين إلى أنّهم تلقّوا لاحقًا "أوامر من قادتهم بوقف تفتيش الطائرات الآتية من الإمارات" والعابرة في أوغندا. 
     
ويؤكّد خبراء أنّ كلًا من الجنرالين المتحاربين في السودان يحظى بدعم كبير من الخارج، مع وقوف مصر المجاورة خلف البرهان وتقديم الإمارات المساندة لدقلو.
     
وأسفرت المعارك عن مقتل نحو أربعة آلاف شخص، بحسب مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد)، إلا أن الأعداد الفعلية للضحايا قد تكون أعلى بكثير، بحسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية.
     
ووفق أرقام الأمم المتحدة، تسبّب النزاع بنزوح نحو أربعة ملايين شخص.
     
ومنذ بدء النزاع، ساهمت الإمارات في عمليات إجلاء مدنيين من جنسيات مختلفة من السودان وأرسلت "نحو 2000 طن من الإمدادات الطبية والغذائية" إلى السودانيين الذين لا يزالون في بلدهم وأولئك الذين لجأوا إلى تشاد هربًا من المعارك، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".
     
كما أقامت الإمارات مستشفى ميدانيًا في مدينة أم جرس في تشاد "نجح في علاج 4147 حالة منذ تأسيسه"، وافتتحت مؤخراً مكتباً تنسيقياً للمساعدات الخارجية الإماراتية في المدينة، بحسب الهاملي.
     
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

إرسال

أسلحة

طرفَي

النزاع

السودان

LBCI التالي
العراق يرفع الحجب عن تطبيق "تلغرام"
إنفجارات في مستودعات صواريخ لمجموعات موالية لإيران قرب دمشق
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-07-12

الأمم المتحدة: أكثر من ثلاثة ملايين نازح ولاجئ جراء النزاع في السودان

LBCI
أخبار دولية
2023-06-01

جنوب السودان يندّد بتمديد الأمم المتحدة حظر الأسلحة

LBCI
أخبار دولية
2023-06-01

واشنطن مستعدة لاستئناف وساطتها في السودان عندما يكون طرفا النزاع "جدّيين"

LBCI
آخر الأخبار
2023-06-01

الخارجية الأميركية: واشنطن مستعدة لاستئناف وساطتها في السودان عندما يكون طرفا النزاع "جدّيين"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:33

وفد الوساطة الديني النيجيري يؤكد انفتاح الانقلابيين في النيجر على الحوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

قمة ثلاثية مصرية-أردنية فلسطينية... ماذا على طاولة البحث؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ظواهر التطرف المناخي تطال دولاً عدة

LBCI
رياضة
13:24

النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان إلى نادي الهلال

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:14

سكب البنزين على رأس ابنها وأشعل النيران في شقتها... رجل مصري يقتل شقيقته وأولادها بسبب مبلغ مالي!

LBCI
رياضة
13:24

النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان إلى نادي الهلال

LBCI
أخبار لبنان
08:58

أحداث عين الحلوة ... لجنة التحقيق ستقدّم تقريرها بأقرب وقت

LBCI
منوعات
2023-08-10

تطورات في قضية ابن لـ 12 عاماً الذي وُجد مقتولاً على الطريق السريع...والمتهم والده!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

قمة ثلاثية مصرية-أردنية فلسطينية... ماذا على طاولة البحث؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

نهائي مثير لبطولة كأس الملك سلمان العربية في كرة القدم

LBCI
رياضة
14:12

نشاطات رياضية - سياحية تستقطب جمهوراً في عز موسم الصيف

LBCI
السياحة في لبنان
14:10

أهلا بهالطلة من آثار صور!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

مصطلحات مسودة قرار التمديد لليونيفيل قاسية بحق لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

تقرير التدقيق الجنائي: ٤٧ مليار دولار خسائر مصرف لبنان والكهرباء ابرزها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

معاشات القطاع العام بالليرة او بالدولار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ظواهر التطرف المناخي تطال دولاً عدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

التغير المناخي يضقّ أبواب البحار والمحيطات وكائناتها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:27

كيف يبدو طقس مطلع الأسبوع؟

LBCI
فنّ
03:11

"ما رح اسكت عن حقي"... نادين نجيم تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة استدعائها الى قصر العدل!

LBCI
منوعات
07:00

شقيقها يتعاطى المخدرات... فقررت الانتحار من أجله!

LBCI
فنّ
05:49

على شاطئ مشمس... جينيفر لوبيز تستمتع باجازتها الصيفية في إيطاليا (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:01

باسيل تعليقًا على تقرير ألفاريز أند مارسال: جريمة مالية غير مسبوقة بتاريخ البشرية!

LBCI
اسرار
00:24

أسرار الصحف 13-08-2023

LBCI
منوعات
12:02

أصيب بجروح "خطيرة"... العثور على شاب متوفي بشكل مأساوي في الشارع

LBCI
فنّ
14:30

كايلي جينر تستمتع بوقتها على البحر بالمايوه... ورشاقتها تخطف الأنظار! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More