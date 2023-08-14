مقتل ستة جنود نيجريين وعشرة "إرهابيين" في غرب النيجر

قُتل ستة جنود نيجريين وعشرة "إرهابيين" الأحد خلال معارك في غرب البلاد، حسب بيان للقيادة العليا للحرس الوطني تلي عبر التلفزيون.



وقد قُتل الجنود الستة وبينهم رئيس بعثتهم وأصيب واحد، حسب "حصيلة موقتة" أوردتها القيادة العليا.



وذكر البيان أن الجنود النيجريين الذين كانوا في خمس مركبات "بدأوا مطاردة" ضد من اشتبهوا في أنهم جهاديون، عندما تعرضوا لمكمن نحو الساعة 11,00 (10,00 بتوقيت غرينتش) على بعد حوالى عشرين كيلومترا من مدينة سانام في غرب البلاد.



ونصب المكمن "إرهابيون" كانوا يقودون "عشرات الدراجات النارية" وفق المصدر نفسه.