ارتفاع عدد المتهمين في قضية مقتل مشجّع كرة قدم قرب أثينا إلى 105

أمر القضاء اليوناني الأحد بإيداع 35 شخصاً إضافياً الحبس الاحتياطي بعدما وجّه إليهم اتّهامات في قضية مقتل مشجّع كرة قدم يوناني في شجار اندلع بين مشجّعين يونانيين وآخرين كروات، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتّهمين في هذه القضية إلى 105.



وأفاد مصدر قضائي بأنّ المتّهمين الـ105 في هذه القضية هم 102 كروات ويونانيان وألباني، مشيراً إلى أنّ هناك يونانياً ثالثاً تبحث عنه السلطات اليونانية لاشتباهها بضلوعه في مقتل ميخاليس كاتسوريس.



ويشتبه القضاء اليوناني في أنّ المتّهمين الكروات مرتبطون بألتراس "باد بلو بويز" الذي يضمّ مشجّعين لفريق "دينامو زغرب" من مثيري الغشب.

