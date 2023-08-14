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تشارلز الثالث يزور فرنسا في أيلول

أخبار دولية
2023-08-14 | 00:58
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تشارلز الثالث يزور فرنسا في أيلول
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تشارلز الثالث يزور فرنسا في أيلول

أفادت صحيفة "سود أويست" الأحد بأن زيارة الملك تشارلز الثالث لفرنسا ستتم في أيلول بعد أن كانت أرجئت في نهاية آذار بسبب خطر اندلاع أعمال عنف في خضم احتجاجات على إصلاح نظام التقاعد الفرنسي. 
     
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس رفض الإليزيه التعليق على زيارة الدولة هذه التي تشمل بحسب "سود أويست" محطتين في باريس وبوردو.
     
في 24 آذار، اضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إعلان تأجيل زيارة الملك البريطاني قبل يومين فقط من وصوله. وكانت فرنسا شهدت وقتذاك تاسع أيام التظاهرات المعارضة لإصلاح نظام التقاعد، فيما كان مقررا تنظيم يوم عاشر من الاحتجاجات خلال زيارة الدولة.
     

أخبار دولية

الثالث

فرنسا

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