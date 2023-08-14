الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أوكرانيا تعلن إسقاط مجموعة صواريخ ومسيّرات فوق أوديسا

أخبار دولية
2023-08-14 | 01:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أوكرانيا تعلن إسقاط مجموعة صواريخ ومسيّرات فوق أوديسا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أوكرانيا تعلن إسقاط مجموعة صواريخ ومسيّرات فوق أوديسا

أسقطت أوكرانيا مجموعة صواريخ ومسيّرات روسية تستهدف أوديسا، وفق ما أعلن جيشها الاثنين، في آخر حلقة ضمن سلسلة هجمات في المنطقة الجنوبية المطلة على البحر الأسود.
     
وجاء في بيان على تلغرام للقيادة العملياتية الجنوبية أن "العدو هاجم منطقة أوديسا ثلاث مرّات خلال الليل مستخدما مجموعتي مسيّرات هجومية يبلغ عددها الإجمالي 15 إضافة إلى ثمانية صواريخ من نوع كاليبر مقرها في البحر".
     
وصدّت قوات الدفاع الجوي جميع الهجمات لكن الشظايا الناجمة أحدثت أضرارا في سكن للطلاب ومتجر وسط مدينة أوديسا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عمال بجروح، بحسب الجيش.
     
وأضاف أن "موجة الانفجارات ألحقت أضرارا في نوافذ وشرفات عدة أبنية وبسيارات متوقفة في مكان قريب"، مضيفا أن عناصر الإطفاء يحاولون إخماد حريقين.

أخبار دولية

إسقاط

مجموعة

صواريخ

ومسيّرات

أوديسا

LBCI التالي
كيم يتفقد مصانع أسلحة في كوريا الشمالية ويدعو لتعزيز إنتاج الصواريخ
تشارلز الثالث يزور فرنسا في أيلول
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-07-02

أوكرانيا تعلن إسقاط صواريخ ومسيرات روسية إستهدفت كييف

LBCI
أخبار دولية
2023-08-06

أوكرانيا تعلن إسقاط 30 صاروخا و27 مسيّرة أطلقتها روسيا خلال الليل

LBCI
أخبار دولية
2023-07-18

أوكرانيا تعلن تضرر "منشآت مرفئية" جراء هجوم صاروخي على أوديسا

LBCI
أخبار دولية
2023-07-13

أوكرانيا تعلن إسقاط 20 مسيّرة روسية وصاروخي كروز خلال الليل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:33

العراق يرزح تحت موجة حر مع 50 درجة في بغداد و51 في الجنوب

LBCI
أخبار دولية
06:33

البرهان يتهم الدعم السريع "بالغدر" وقتال عنيف غربي السودان

LBCI
خبر عاجل
05:04

كنعاني: العاهل السعودي وجه دعوة للرئيس الإيراني لزيارة الرياض وعبد اللهيان يزور المملكة قريبًا

LBCI
أخبار دولية
03:37

بولندا تعتقل روسيين إثنين "وزعا" مواد دعائية لفاغنر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-08-10

وزارة الخزانة الأميركية أصدرت عقوبات مرتبطة بلبنان تستهدف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ورجا سلامة وندي سلامة وماريان حويك وآنا كوزاكوفا

LBCI
أخبار دولية
00:56

ارتفاع عدد المتهمين في قضية مقتل مشجّع كرة قدم قرب أثينا إلى 105

LBCI
فنّ
04:29

نجم The Voice Kids أمير عموري أصبح أباً.. شاهدوا صورته مع طفلته الأولى!

LBCI
فنّ
04:35

نقل فادي إبراهيم الى المستشفى... هل تخطّى مرحلة الخطر؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

قمة ثلاثية مصرية-أردنية فلسطينية... ماذا على طاولة البحث؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

نهائي مثير لبطولة كأس الملك سلمان العربية في كرة القدم

LBCI
رياضة
14:12

نشاطات رياضية - سياحية تستقطب جمهوراً في عز موسم الصيف

LBCI
السياحة في لبنان
14:10

أهلا بهالطلة من آثار صور!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

مصطلحات مسودة قرار التمديد لليونيفيل قاسية بحق لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

تقرير التدقيق الجنائي: ٤٧ مليار دولار خسائر مصرف لبنان والكهرباء ابرزها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

معاشات القطاع العام بالليرة او بالدولار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ظواهر التطرف المناخي تطال دولاً عدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

التغير المناخي يدق أبواب البحار والمحيطات وكائناتها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:07

موجة الحرّ الى الانحسار الجزئيّ..واحتمال أمطار رعديّة

LBCI
منوعات
07:00

شقيقها يتعاطى المخدرات... فقررت الانتحار من أجله!

LBCI
فنّ
14:30

كايلي جينر تستمتع بوقتها على البحر بالمايوه... ورشاقتها تخطف الأنظار! (صور)

LBCI
منوعات
15:47

غار عليها فحرقها... شاب يضرم النار في خطيبته وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
15:14

سكب البنزين على رأس ابنها وأشعل النيران في شقتها... رجل مصري يقتل شقيقته وأولادها بسبب مبلغ مالي!

LBCI
صحف اليوم
00:25

مصادر فلسطينية لـ"نداء الوطن": شاحنة الكحّالة كانت متجهة إلى "عين الحلوة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

معاشات القطاع العام بالليرة او بالدولار؟

LBCI
منوعات
12:41

بطريقة غامضة... العثور على رجل ثلاثيني مقتول في منتجع صحي ومشتبه به يرتدي ثياباً ملطخة بالدماء!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More