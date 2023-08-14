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كيم يتفقد مصانع أسلحة في كوريا الشمالية ويدعو لتعزيز إنتاج الصواريخ
أخبار دولية
2023-08-14 | 01:44
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كيم يتفقد مصانع أسلحة في كوريا الشمالية ويدعو لتعزيز إنتاج الصواريخ
دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الإثنين إلى تعزيز انتاج الصواريخ "بشكل كبير" وذلك خلال تفقده مصانع أسلحة كبرى، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية الإثنين، في وقت تستعد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإجراء تدريبات مشتركة الأسبوع القادم.
وجاءت الجولة التفقدية على المصانع يومي الجمعة والسبت بعدما دعا كيم إلى تكثيف الاستعداد للحرب خلال اجتماع عسكري مهم الأسبوع الماضي.
وتخللت جولته زيارات إلى مصانع إنتاج صواريخ تكتيكية وقذائف راجمات صاروخية من العيار الكبير وعربات قتالية مدرعة، وفق وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية.
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