وزير الدفاع الصيني سيزور روسيا وبيلاروس هذا الأسبوع

سيتوجه وزير الدفاع الصيني لي شانغفو إلى روسيا وبيلاروس هذا الأسبوع حسبما أعلنت وزارته في بيان نشر على الانترنت الإثنين.



وقال متحدث إن "بدعوة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، وفي الفترة من 14 إلى 19 آب سيتوجه مستشار الدولة ووزير الدفاع لي شانغفو إلى روسيا لحضور مؤتمر موسكو الحادي عشر حول الأمن الدولي، وسيزور بيلاروس".