بولندا تعتقل روسيين إثنين "وزعا" مواد دعائية لفاغنر

بولندا تعتقل روسيين إثنين "وزعا" مواد دعائية لفاغنر

إعتقلت بولندا مواطنين روسيين كانا "يوزعان مواد دعائية عن مجموعة فاغنر" في وارسو وكراكوف، أكبر مدينتين بولنديتين، وفق ما ذكر وزير الداخلية الإثنين.



وقال ماريوس كامينسكي على "إكس" (تويتر سابقًا): "تم توجيه إتهامات لكليهما بالتجسس وتم توقيفهما"، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن المعتقلين.

