البرهان يتهم الدعم السريع "بالغدر" وقتال عنيف غربي السودان

اتهم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الدعم السريع "بالغدر والخيانة"، في حين تجددت الاشتباكات العنيفة صباح اليوم بين قوات الطرفين غربي البلاد لليوم الرابع على التوالي، مخلفة عشرات الضحايا.



وقال البرهان في كلمة له بمناسبة العيد الوطني 68 للجيش إن الحرب فُرضت على الحكومة والجيش دفاعا عن أمن وكرامة الأمة السودانية، وفق تعبيره.



وأضاف البرهان أن القوات المسلحة ستظل قوات محترفة تقف مع خيارات الشعب السوداني وحقه المشروع في دولة القانون والديمقراطية والمؤسسات، مشيرا إلى أن "السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه عن طريق قوات الدعم السريع".



وقال قائد الجيش السوداني "سنحتفل قريبا بالقضاء على هذا التمرد الغاشم"، معتبرا أن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) وأعوانه زيفوا الحقائق وارتكبوا جرائم حرب ولا يسعون للديمقراطية".