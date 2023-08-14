إنعقاد إجتماع للإتحاد الإفريقي لبحث أزمة النيجر

إنعقاد إجتماع للإتحاد الإفريقي لبحث أزمة النيجر

أعلن الإتحاد الإفريقي أنه يعقد إجتماعًا الإثنين لبحث الأزمة في النيجر بعد إنقلاب 26 تموز الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.



وقال التكتل الإفريقي في منشور على "إكس" (تويتر سابقًا) إن "مجلس السلم والأمن يجتمع لمعرفة آخر تطورات الوضع في النيجر والجهود الرامية للتعامل معها".



ويجري الإجتماع في مقر الإتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفق المنشور.



ومن بين المشاركين في الإجتماع رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي محمد وممثلين عن النيجر وجماعة دول غرب إفريقيا (إكواس).



والأسبوع الماضي، عبر فقي عن "قلق بالغ" للأنباء عن ظروف إحتجاز بازوم واعتبر معاملته على أيدي قادة الإنقلاب "غير مقبولة"