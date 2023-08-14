توقيف ثمانية مشتبه بهم غداة هجوم مسلح على مرقد شيعي في إيران

توقيف ثمانية مشتبه بهم غداة هجوم مسلح على مرقد شيعي في إيران

إعتقلت السلطات الإيرانية ثمانية مشتبه بهم أجانب بعد توقيف مسلح غداة هجوم على مرقد شيعي أودى بشخص على الأقل، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية الإثنين.



جاء الهجوم بعد أقل من عام على هجوم مماثل إستهدف ضريح شاه شيراغ نفسه في شيراز، عاصمة محافظة فارس في جنوب إيران.



ونقل موقع "ميزان أونلاين" الخاص التابع للسلطة القضائية عن رئيس السلطة القضائية في محافظة فارس كاظم موسوي أن "ثمانية أشخاص يشتبه بتورطهم في الهجوم الإرهابي إعتقلوا".



وأشار إلى أن "جميع المعتقلين أجانب"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.



وكان المشتبه به الرئيسي قد أوقف ليل الأحد عقب الهجوم. وقالت وكالة ميزان إنه يدعى رحمة الله نوروزوف من طاجيكستان.