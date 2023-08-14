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24 قتيلًا على الأقل في الهند بعد هطول أمطار غزيرة
أخبار دولية
2023-08-14 | 07:38
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24 قتيلًا على الأقل في الهند بعد هطول أمطار غزيرة
24 قتيلًا على الأقل في الهند بعد هطول أمطار غزيرة
توفي 24 شخصًا على الأقل في الهند، تسعة منهم في إنهيار معبد، وبات عشرات آخرون في عداد المفقودين بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وإنهيارات أرضية، وفق ما أعلنته السلطات الإثنين.
وتسبب هطول الأمطار الغزيرة على مدى أيام في تدمير جسور ومبان وجرف مركبات في ولايتي أوتاراخند وهيماشال براديش اللتين تقعان في شمال البلاد.
وخلال فصل الأمطار الموسمية، تتكرر الفيضانات والإنهيارات الأرضية وتسبب أضرارًا كبيرة. ويقول العلماء إن الأمطار الموسمية ازدادت قوة وصارت أكثر تكرارًا بسبب تغير المناخ.
أخبار دولية
الهند
أمطار غزيرة
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