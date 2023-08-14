المبعوث الأميركي الخاص لليمن ليندركينغ يسافر إلى الخليج

المبعوث الأميركي الخاص لليمن ليندركينغ يسافر إلى الخليج

سيقوم المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن تيم ليندركينج برحلة إلى الخليج في 14 آب لتعزيز جهود الأمم المتحدة المستمرة لتوسيع وقف إطلاق النار وبدء عملية سلام شاملة.



وتلتزم الولايات المتحدة الأميركية بدعم حلًا لنزاع اليمن في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أنها تعمل مع الأمم المتحدة والسعودية والإمارات وعمان وشركاء آخرين للبناء على وقف إطلاق النار الذي تتوسطه الأمم المتحدة والذي أتاح أطول فترة من الهدوء منذ بداية الحرب ولتمكين اليمنيين من صياغة مستقبل أفضل لبلدهم.



وسيجتمع المبعوث الخاص ليندركينج مع الشركاء اليمنيين والسعوديين والإماراتيين والعمانيين والشركاء الدوليين لمناقشة الخطوات الضرورية لتأمين وقف إطلاق نار دائم وبدء عملية سياسية شاملة تتوسطها الأمم المتحدة، مع ضمان الجهود المستمرة لتخفيف الأزمة الإقتصادية ومعاناة الشعب اليمني.



وخلال هذه الرحلة، سيقوم المبعوث الخاص ليندركينج أيضًا بتهنئة الشركاء اليمنيين والأمم المتحدة والدولية على العملية الناجحة لتفريغ أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط من ناقلة النفط الضخمة FSO Safer "إف إس أو صافر"، وهو جهد إستمر لمدة عامين وانتهى هذا الأسبوع.



وسيستمر في حشد الدعم من المانحين لسد الفجوة التمويلية المتبقية قيمتها 22 مليون دولار لإعادة تصفية الناقلة ومعالجة جميع التهديدات البيئية المتبقية.