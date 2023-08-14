روسيا تعلن اعتراض طائرة حربية نروجية اقتربت من حدودها

أعلن الجيش الروسي أنه أرسل مقاتلة الاثنين لاعتراض طائرة حربية نروجية كانت تقترب من حدود روسيا فوق بحر بارنتس في المحيط المتجمد الشمالي.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه "مع اقتراب المقاتلة الروسية، عادت الطائرة العسكرية الأجنبية أدراجها"، موضحة أن الطائرة النروجية من طراز بوينغ بي-8ايه "بوسيدون" مخصصة للدوريات البحرية.



وأكدت الوزارة أنه "لم يسمح باي انتهاك لحدود روسيا الاتحادية"، مؤكدة أن عملية الاعتراض تمت في اطار احترام النظم الدولية "من دون قطع المسارات الجوية" ولا حصول "تقارب خطير".



وتكررت في الأعوام الاخيرة حوادث مماثلة بين طائرات روسية وأخرى تعود الى دول اعضاء في حلف شمال الاطلسي، حتى قبل بدء النزاع في اوكرانيا.



وغالبا ما حصلت فوق بحر البلطيق وكذلك فوق البحر الاسود.