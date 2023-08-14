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واشنطن ترسل مزيدا من الذخيرة لأوكرانيا بعد مراجعة محاسبية

أخبار دولية
2023-08-14 | 12:34
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واشنطن ترسل مزيدا من الذخيرة لأوكرانيا بعد مراجعة محاسبية
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واشنطن ترسل مزيدا من الذخيرة لأوكرانيا بعد مراجعة محاسبية

واشنطن ترسل مزيدا من الذخيرة لأوكرانيا بعد مراجعة محاسبية

أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة مئتي مليون دولار تشمل ذخيرة ودفاعات جوية ومعدات لإزالة الألغام، وذلك بعدما أظهرت مراجعة محاسبية توفير مزيد من التمويل.
     
وكان البنتاغون قد أعلن في حزيران إن لديه مبلغا إضافيا عمّا كان يعتقد لمساعدة أوكرانيا قدره 6,2 مليارات دولار، وذلك بعد اكتشاف خطأ في آلية احتساب أسعار بعض الأسلحة.
     
وفي أول حزمة مساعدات بتمويل من المبلغ الإضافي، ستزوّد الولايات المتحدة كييف ذخيرة لمنظومات باتريوت للدفاع الجوي و12 مليون طلقة أسلحة صغيرة وقنابل، وذخيرة للراجمات الصاروخية هايمارس التي أثبتت فاعليتها ميدانيا، وفق وزارة الخارجية الأميركية.
     
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان أعلن فيه المساعدات الجديدة إن "روسيا بدأت هذه الحرب ويمكن أن تنهيها في أي وقت بسحب قواتها من أوكرانيا ووقف هجماتها الوحشية".
     
وتابع "إلى أن يحصل ذلك، ستقف الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا إلى جانب أوكرانيا طالما اقتضى الأمر ذلك".
     
وقدّمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مساعدات عسكرية بقيمة 43 مليار دولار لأوكرانيا منذ أن بدأت روسيا غزو أراضيها العام الماضي، وطلبت في الأسبوع الماضي من الكونغرس المصادقة على تمويل إضافي بـ13 مليار دولار.
     
وفي حين يؤيد غالبية أعضاء الكونغرس المنتمين للحزبين تقديم المساعدات لأوكرانيا، أظهرت استطلاعات أجريت مؤخرا تراجع الدعم العسكري الأميركي.
     
ووجّه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، متصدّر سباق الشخصيات الجمهورية الساعية للفوز بالترشّح عن حزبها لاستحقاق 2024 الرئاسي، انتقادات للمساعدات المقدّمة لأوكرانيا، وقال إنه يتوقّع أن تنتصر روسيا وإنه يتعيّن على الحلفاء الأوروبيين بذل مزيد من الجهود.
     

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