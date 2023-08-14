إكواس: إعلان الانقلابيين نيتهم محاكمة رئيس النيجر المخلوع هو استفزاز جديد

اعتبرت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) في بيان أن إعلان العسكريين الانقلابيين نيتهم محاكمة رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" يشكل "استفزازا" جديدا.



واورد البيان الذي وقّع في ابوجا أن هذا التهديد هو "شكل جديد من الاستفزاز، ويتنافى مع إرادة السلطات العسكرية في جمهورية النيجر إعادة الانتظام الدستوري بسبل سلمية".