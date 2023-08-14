26 قتيلا على الأقل في ضربة جوية على منطقة أمهرة الإثيوبية

26 قتيلا على الأقل في ضربة جوية على منطقة أمهرة الإثيوبية



قتل 26 شخصا على الأقل الأحد في ضربة جوية استهدفت منطقة أمهرة الاثيوبية التي تشهد معارك، وفق ما افاد مسؤول طبي وأحد السكان وكالة فرانس برس الاثنين.



وقال المسؤول في أحد مستشفيات المدينة إن "22 جثة نقلت الى المستشفى، فيما قضى أربعة اشخاص آخرين كانوا اصيبوا بجروح بالغة بعيد وصولهم". وأكد احد السكان أنه "ساعد في مواراة ثلاثين ضحية في وقت لاحق" من يوم الأحد.







