مقتل 26 عنصرا من قوات الأمن النيجيرية في كمين نصبه مسلحون

قُتل ما لا يقل عن 26 عنصرا من قوات الأمن النيجيرية واصيب ثمانية اخرون في كمين نصبه مسلحون مساء الأحد في وسط نيجيريا، حيث يقاتل الجيش مجموعات إجرامية، وفق ما افاد مصدران عسكريان وكالة فرانس برس.



وأوضح متحدث باسم القوات الجوية أن مروحية كانت مكلفة إجلاء جرحى تحطمت صباح الاثنين في منطقة الكمين، من دون أن يوضح ما اذا كان طاقم المروحية وركابها قد نجوا من الحادث.