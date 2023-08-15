ضربات على مدينتين في غرب أوكرانيا

استهدفت ضربات ليليّة مدينتَي لفيف ولوتسك في غرب أوكرانيا، حسبما أعلن مسؤولون محلّيون صباح الثلاثاء.



وقال رئيس بلديّة لفيف أندريي سادوفيي على تلغرام "أُسقِط العديد من الصواريخ. لكن كانت هناك أيضا ضربات في لفيف"، مضيفا أن "مباني سكنية" أصيبت.



وأضاف "هناك حريق في الطوابق العليا، نقوم بإجلاء الناس" مشيرا إلى وجود الأجهزة المختصة في الموقع.



وفي لوتسك على مسافة حوالى 150 كلم شمال غرب لفيف، قال يوري بوغولياكو حاكم منطقة فوليني عبر تلغرام "وقعت +ضربة+" على مكاتب شركة عاملة في القطاع الصناعي، مشيرا إلى إصابة شخصين بجروح.